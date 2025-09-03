INSP: 160 de cazuri de rujeolă, în luna august

Institutul Național de Sănătate Publică informează cu privire la faptul că, în luna august, au fost diagnosticate 160 de cazuri de rujeolă, la nivel național.

„În perioada 1.01.2023 – 31.08.2025, în România au fost notificate 35.584 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, câte 2 în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte unul în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani)” potrivit INSP.

Instituția mai arată că în perioada 1-31 august 2025 au fost utilizate peste 20 de mii de doze de vaccin ROR.

