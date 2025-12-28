INSP: Vaccinarea anti-gripală, metoda sigură de prevenire a cazurilor de gripă

Institutul Național de Sănătate Publică demonstrează statistic faptul că România traversează o perioadă încărcată din punct de vedere al cazurilor de gripă care se înregistrează.

Instituția trage un semnal de alarmă și spune că vaccinarea anti-gripală reprezintă singura metodă de prevenire a îmbolnăvirilor și de evitare a formelor grave de boală.

Totodată, INSP recomandă încă o dată populației să-și administreze vaccinul anti-gripal.

Vaccinul gripal este compensat pentru anumite categorii populaționale, pentru a încuraja protecția sănătății publice:

Compensat 100%:

Copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani

Persoane cu vârsta peste 65 de ani

Persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani cu boli cronice

Personal medico-sanitar și auxiliar

Gravide

Compensat 50%:

Persoane cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice

Instituția recomandă consultarea medicului sau farmacistului pentru alegerea vaccinului gripal adecvat fiecărei persoan