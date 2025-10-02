Kilogramele în plus la menopauză și cum pot afecta sănătatea femeilor

Kilogramele în plus, mai ales în cazul femeilor aflate la menopauză, pot provoca adevărate dezechilibre la nivelul organismului. De aceea, este necesară schimbarea stilului de viață care să includă alimentație sănătoasă și multă mișcare.

„Problema greutății nu este doar pentru că vreau ca pacientele mele să aibă o imagine încrezătoare în oglindă. Tot țesutul adipos este inflamator. Acționează ca un cip care singur produce hormoni. Orice cu un kilogram în plus este o pacientă cu dezechilibru hormonal” spune dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ținutul sub control al kilogramelor în exces este necesar pentru că în țesutul adipos există anumiți hormoni ce pot declanșa reacții inflamatorii în organism.

„Sunt acum multe studii care demonstrează că medicamentele pentru slăbit pot scădea riscul de cancer de sân sau produc involuția unui cancer de sân. Prin acest sistem scade cantitatea de hormoni inflamatori, estrona este un hormon produs de țesutul adipos” mai spune dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.