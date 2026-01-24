Medicul Beatrice Mahler, despre reorganizarea spitalelor: Un act normativ necesar

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect legislativ prin care urmărește reorganizarea și reclasificarea spitalelor. Cele mai importante vor fi spitalele strategie. Despre apariția acestei categorii de unități medicale a vorbit și medicul Beatrice Mahler, medic pneumolog la Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București.

„Un act normativ necesar, care aduce schimbări semnificative și – aș adăuga – necesare în sistemul de sănătate. Sunt medic într-un institut clinic și această schimbare se referă și la spitalul unde lucrez„, se arată într-un mesaj al medicului Beatrice Mahler.

În privița spitalelor strategice, dr. Beatrice Mahler consideră că: „Spitalul strategic este acela care poate oferi pacienților cele mai variate proceduri diagnostice”

„Modul de implementare influențează accesul pacienților la investigații și tratamente pentru afecțiunile principale. Spitalul strategic este cel care poate oferi o bază de cercetare, permițând interconectarea sistemului medical cu studiile și proiectele europene și nu numai. Acest lucru contribuie la creșterea calității actului medical, stimulând educația continuă a medicilor din spital” a mai spus dr. Beatrice Mahler.