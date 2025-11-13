Endometrioza este o boală complexă și foarte greu de depistat. Medicii trebuie să utilizeze anumite metode de diagnostic în endometrioză pentru a confirma prezența acestei boli. Nu de puține ori, este nevoie de timp îndelungat până când pacienta beneficiază de tratamentul adecvat, pentru că endometrioza nu se descoperă din primele consulturi medicale.

Principalele metode de diagnostic în endometrioză vizează recunoașterea de către medic al leziunilor endometriotice. Ele pot fi descoperite la nivelul tuturor organelor, în special a celor din cutia toracică.

„Endometrioza înseamnă mucoasă uterină implantată în afara uterului. Poate fi localitzată pe ovare, chistul endometriotic, poate să fie în jurul uterului, pe unde trec ureterle. Poate fi localizată la nivelul vezicii sau al segmentelor terminale ale intestinului. Poate ajunge până în torace” susține prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Metode de diagnostic în endometrioză, utilizate de medici

Pentru un diagnostic eficient, este necesar ca medicul să poată descoperi toate leziunile endometriotice care apar.

„Nu este suficient diagnosticul de endometrioză, ci e important să știm unde sunt localizate leziunile endometriotice, pentru că organele din jur pot fi afectate. Trebuie să recunoaștem aceste organe” mai spune prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Experiență și multe investigații

Recunoașterea leziunilor endometriotice trebuie realizată de medici cu experiență. Aceste investigații necesită de foarte multe ori timp îndelungat și metode complexe de diagnostic. Însă, beneficiile unui diagnostic pus corect înseamnă un tratament eficient. Tratamentul eficient vindecă simptomele pe care pacientele le resimt.

În privința simptomelor, cele mai multe paciente acuză dureri foarte puternice. Ca urmare a durerilor, acestea vin la medic și cer ajutorul.

„Este important să ai experiența pentru a vedea aceste leziuni. Și dacă trimit la un coleg care poate să-i facă o investigație imagistică complexă, dacă nu știe să vadă leziunile nu ajută în apune diagnosticul corect” mai spune prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.