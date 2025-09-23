Ministrul Sănătății a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului puncte de vedere despre legătura paracetamolului cu autism

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a cerut Agenției Naționale a Medicametului un punct de vedere oficial cu privire la posibilele reacții adverse ale paracetamolului în cazul femeilor în sărcinate. Solicitare vine după ce administrația Trump a afirmat faptul că paracetamolul administrat în timpul sarcinii poate provoca autism.

„Nu știm dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului să facă o evidență cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piață. Nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Așteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoștință de cauză” a declarat astăzi Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Agențiile de sănătate din întreaga lume au respins clar afirmațiile lui Donald Trump, președintele SUA, cu privire la faptul că administrarea paracetamolului în sarcină poate provoca autism. Mai multe detalii despre reacțiile specialiștilor puteți citi aici.