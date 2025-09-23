Lumea medicală a luat foc: „Nu e nicio legătură între paracetamol și autism”

Comunitatea științifică din întreaga lume susține faptul că nu există nicio legătură între administrarea paracetamolului în sarcină și autism. Reacția vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a precizat public faptul că între Tylenol ( n. red. Paracetamol) și tulburările din spectrul autism ar exista o legătură.

Administrația Trump a creat un val de racții publice după ce a dezvăluit faptul cî ar exista o legătruă între administrarea paracetamolului în timpul sarcinii și apariția autismului. Acest anunț a fost făcut la câteva luni distanță după ce secretarul în domeniul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy, a precizat că va descoperi adevărata cauză a autismului.

În același timp, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) le-ar fi recomandat medicilor să ia în considerare „minimizarea” utilizării paracetamolului de către femeile însărcinate, pe fondul îngrjiorărilor cu privire la faptul că ar provoca autism.

Cu toate acestea, președintele Trump a mers mai departe și a precizat că „nu este bun”, iar femeile însărcinate ar trebui să nu ia acest medicament.

Specialiștii din comunitatea medicală din mai multe zone ale globului contrazic însă opinia lui Donald Trump.

„Vă spun cu toată convingerea faptul că nu există nicio legătură între paracetamol și autism” susține dr. Monique Botha, profesor asociat în cadrul Universității Durham, din Marea Britanie, într-o declarație pentru Euronews.

Cu toate acestea, unele studii au analizat o posibilă legătură între administrarea paracetamolului în primele săptămâni de sarcină și dezvoltarea ulterioară a autismului la copii, dar aceste cercetări sunt neconcludente și nu demonstrează faptul că, într-adevăr, există o legătură între paracetamol și autism.

Alte studii resping total această legătură. Un studiu de mare amploare realizat în Suedia anul trecut, în cadrul căruia au fost analizate date despre starea de sănătatea a peste 2 milioane de copii, arată că utilizarea paracetamolului nu a fost niciodată asociată riscului de autism, dizabilități intelectuale sau ADHD.

„Putem vorbi despre cu totul alte cauze precum mutații genetice sau probleme metale necunoscute ale mamelor, în niciun caz despre paracetamol” afirmă dr. Hanna Kirk, lector principal în cadrul Institutului pentru Sănătate Mintală și a Creierului din cadrul Universității Monash, din Australia, porivit aceleiași surse.