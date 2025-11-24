Mirela Nemțanu, imaginea societății civile din România VIDEO

În această duminică, în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, telespectatorii au putut urmări povestea Mirelei Nemțanu, CEO al Hospice „Casa Speranței”, cel mai mare spital privat de paliație din România. Datorită implicării pentru susținerea societății civile prin activitatea pe care o desfășoară, Mirela Nemțanu a fost inclusă timp de patru ani la rând în cadrul Topului femeilor de succes din țara noastră.

„Din 2021 am fost inclusă în acest top și am onoarea să fiu inclusă an de an. Recunosc faptul că de fiecare dată primesc această includere cu foarte multă recunoștință și cu foarte multă responsabilitate, pentru că nu este vorba despre mine, ci despre echipa pe care o reprezint și ce facem împreună” susține Mirela Nemțanu, CEO Hospice „Casa Speranței”, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Nu de puține ori, prin activitatea sa, Mirela Nemțanu a fost singura reprezentată a societății civile în acest top.

„Este, totodată, și o bucurie să văd că în viața noastră de zi cu zi, nu doar aspectele comerciale și performanțele comerciale, de care evident că avem nevoie, sunt înțelese că ajută la construcția societății nostre, ci și societatea civilă. Au fost momente când am fost singura care a reprezentat societatea civilă acolo, iar asta înseamnă că societatea civilă face bine ce face” a mai spus Mirela Nemțanu, CEO Hospice „Casa Speranței”, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.