Toate femeile își doresc un aspect cât mai luminos și sănătos. Dacă în trecut se exagera cu intervențiile, acum situația s-a schimbat. Doamnele vor natural în estetică și frumusețe. Noua tendință va fi una de lungă durată spun specialiștii.

Explozia de intervenții estetice a dat naștere la fenomenul exagerării. Astăzi tendința s-a schimbat, iar încet încet se renunță la această exagerare.

Natural în estetică și frumusețe

Tendința de exagerare este înlocuită cu dorința unui aspect natural. De la buze foarte mari, de exemplu, se dorește acum ca buzele să fie cât mai naturale. Iar trendul naturaleții va fi unul de durată, spun specialiștii.

„În ultimul timp tendințele sunt spre naturalețe. Pacientele vor să arate cât mai bine. S-a renunțat la exagerări. Asta cred ca va fi tendința și către viitor” consideră dr. Oltjon Cobani, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Abdomen plat și fără grăsime

O altă procedură estetică la care apelează doamnele este abdomenoplastia. Medicii spun că abdomenoplastia trebuie văzută ca un întreg. Chiar dacă doamnele doresc să scape de excesul de grăsime, prin această operație se intervine și la nivelul musculaturii abdomenului, cât și la nivelul pielii. Toate structurile abdomenului trebuie reconfigurate.

„Reconturarea regiunii abdominale se adresează persoanelor cu țesut adipos în exces. De asemenea, există și persoane care au exces de piele. Însă această reconstrucție se referă atât la piele, cât și la grăsime și la mușchi” mai spune dr. Oltjon Cobani, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.