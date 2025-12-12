Institutul BrainMap și rolul său în menținerea sănătății creierului VIDEO

Din 2018, Institutul BrainMap răspunde întrebărilor legate de modul în care funcționează creierul și cum îl putem menține sănătos în fiecare zi. Fondatoarele institutului, medicul Diana Nemeș și psihologul Alina Robu, au vorbit la Medika TV despre activitatea în cadrul Institutului Brain Map.

„L-am fondat în 2018. Am pornit demersul dintr-o dorință de a găsi o cale mai aproape de pacienți. Ideea a pornit din cabinetele noastre. Ne-am gândit cum ar fi în timpul terapiei să poți să vezi ce-i în capul omului. Erau situații dese când vorbeam despre cât timp trece până când omul reușește, chiar dacă-l conținem și totul e în regulă în terapie, cât de mult și de greu este ca omul să se poată înțelege el” susține Alina Robu, psiholog clinician, terapeut neurofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Cu ajutorul tehnologiei, Institutul BrainMap oferă multe răspunsuri cu privire la ceea ce se întâmplă în capul nostru.

„Odată cu nașterea ideii de a-i semnala omului într-o manieră asertivă momentele în care este departe de adevăr. Ajutăm creierul să fie sănătos” spune dr. Diana Nemeș, medic primar, psiholog clinician, terapeut neurofeedback co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.