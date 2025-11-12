Anumite simptome ale organismului, precum dureri de cap, probleme de greutate sau lipsa de concentrare pot fi asociate disfuncțiilor tiroidei. Nodulii tiroidieni, o afecțiune frecventă pot fi cauzele acestor disfuncții. De cel mai multe ori, nodulii tiroidieni sunt descoperiți în timpul unei ecografii pe care o realizează medicii specialiști.

Specialiștii atrag atenția cu privire la faptul că numărul persoanelor care se confruntă cu disfuncții ale tiroidei provocate de nodulii tiroidieni este în creștere. Este necesară explorarea ecografică a tiroidei pentru ca nodulii tiroidieni să fie depistați.

„Când depistăm patologii, cel mai frecvent descoperim nodulii tiroidieini. Peste jumătate dintre persoane, dacă și-ar face o ecografie la tiroidă, ar descoperi noduli tiroidieni. Este o patologie foarte frecventă” atrage atenția medicul Simona Filip, medic primar chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Nodulii tiroidieni, o afecțiune frecventă. Care sunt cauzele?

În privința cauzelor, specialiștii susțin că această disfuncție a glandei tiroide poate fi provocată de mai mulți factori. Pe de o parte, nodulii tiroidieni se formează ca urmare a moștenirii genetice. Totodată, mai ales la femei, medicii pun problema pe seama dezechilibrelor hormonale. Boala, spun medicii, este mai prezentă la femei, decât la bărbați.

„Cauzele nu se cunosc foarte bine, dar sunt niște factori predispozanți. Am putea enumera moștenirea genetică, hormonii feminini ar avea o influență, pentru că femeile sunt mai predispuse la această afecțiune. Dar și bărbații pot suferi de această problemă” adaugă medicul Simona Filip.

Nodulii tiroidieni, descoperiți întâmplător

De cele mai multe ori, pacienții află că au noduli tiroidieni din întâmplare. Ei merg la un control de rutină, iar în timpul examenului medical specialiștii stabilesc acest diagnostic, pe lângă alte afecțiuni pe care le-ar putea descoperi.

„De foarte multe ori sunt descoperiți întâmplător. Pacientul ajunge la medic pentru cu totul altă problemă și descoperă că are o problemă tiroidiană și descoperă că are noduli tiroidieni” mai spune medicul Simona Filip.

În privința tratamentului, atunci când o persoană află că are noduli tiroidieni, contează foarte mult dimensiunea lor. Cei care au o dimensiune redusă sunt monitorizați periodic. În cazul celor de dimensiuni mari, medicul poate recomanda și efectuarea unei biopsii pentru a elimina riscul transformării nodulilor tiroidieni în tumori.

