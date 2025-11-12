VIDEO Semne și simptome că tiroida nu funcționează cum trebuie

Anumite simptome pe care le resimțim pot fi provocate din cauza dereglărilor funcțiilor glandei tiroide. Dacă simțiți că slăbiți brusc, pielea este mai uscată, sunteți agitați sau aveți probleme de concentrare, poate că ar fi bine să mergeți la cabinetul unui medic endocrinolog pentru investigații amănunțite.

„Un simptom comun al disfuncțiilor tiroidei este senzația de sufocare. Chiar dacă, aparent, tiroida nu prezintă probleme mulți oameni au acea senzație că ceva ne strânge ceva de gât, că nu ai suficient aer, că nu înghiți bine. Sunt simptome frecvente, implicate și psihologic. Când suntem stresați sau supărați putem avea care ne sugurumă, dar ea poate fi dată de glanda tiroidă modificată structural” susține dr. Simona Filip, medic primar chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și pierderea subită în greutate, stările de nervozitate sau incapacitatea de a ne concentra asupra sarcinilor pe care le avem de îndeplinit la serviciu. „Atunci când avem hiperfuncție tiroidiană, metabolismul este accelerat și simțim că totul se întâmplă repede. Tranzitul este accelerat. suntem neliniștiți, slăbim, avem senzația de căldură. Iar și părul și pielea au de suferit, de asemenea” mai spune dr. Simona Filip, medic primar chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.