Noua tulpină COVID-19 dă bătăi de cap și vecinilor bulgari

Bulgaria, ca și România, raportează o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19. Această explozie de îmbolnăviri este pusă și pe seama faptului că vecinii noștri își fac foarte multe teste pentru depistarea bolii.

Specialiștii în sănătate publică din Bulgaria susțin faptul că numărul infectărilor din aceste zile este cu 5% mai mare decât cel înregistrat săptămâna trecută.

Mai mult, virusul va continua să circule, de aceea oamenii sunt îndemnați să se testeze pentru a-și monitoriza starea de sănătate.

Bulgaria apelează la aceleași metode preventive, oamenilor fiindu-le recomandat să rămână acasă dacă rezultatele testelor rapide sunt pozitive sau dacă au simptome specifice precum dureri în gât, dureri de cap sau creșterea temperaturii.