Periaj agresiv sau gingivită? Cauze care provoacă sângerări gingivale VIDEO

Foarte multe persoane s-au confruntat cu situația în care, în timpul periajului, apare sângerarea la nivelul gingiilor. Poate fi doar o cauză a unui periaj agrsiv sau poate fi vorba și despre gingivită.

„Gingivita reprezintă o inflamație cronică a gingiei, gingia fiind țesutul roz care înconjoară dinții. Orice modificare de culoare, înseamnă o îmbolnăvire gingivală. Periajul agresiv poate duce la sângerări care, dacă persistă, ar trebui să ne punem un semn de întrebare și să mergem la medic” spune Laura-Isabela Vlădescu, medic stomatolog, specialist în parodontologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totuși, indiferent de situație, o gingie sănătoasă nu ar trebui să doară sau să provoace sângerări.

„Gingia nu ar trebui să sângereze sau să doară. Nici să simțim jenă, durere sau mâncărimi” mai spune Laura-Isabela Vlădescu, medic stomatolog, specialist în parodontologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.