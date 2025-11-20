Periaj agresiv sau gingivită? Cauze care provoacă sângerări gingivale VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Foarte multe persoane s-au confruntat cu situația în care, în timpul periajului, apare sângerarea la nivelul gingiilor. Poate fi doar o cauză a unui periaj agrsiv sau poate fi vorba și despre gingivită.

„Gingivita reprezintă o inflamație cronică a gingiei, gingia fiind țesutul roz care înconjoară dinții. Orice modificare de culoare, înseamnă o îmbolnăvire gingivală. Periajul agresiv poate duce la sângerări care, dacă persistă, ar trebui să ne punem un semn de întrebare și să mergem la medic” spune Laura-Isabela Vlădescu, medic stomatolog, specialist în parodontologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totuși, indiferent de situație, o gingie sănătoasă nu ar trebui să doară sau să provoace sângerări.

„Gingia nu ar trebui să sângereze sau să doară. Nici să simțim jenă, durere sau mâncărimi” mai spune Laura-Isabela Vlădescu, medic stomatolog, specialist în parodontologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro