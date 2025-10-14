Piele întinsă pe abdomen după naștere? Chirurgia rezolvă problema

Aspectul inestetic al pielii abdomenului după naștere poate crea multe probleme femeilor care au născut. Din fericire există metode chirurgicale prin care acest surplus de piele poate fi îndepărtat.

„Sunt multe variabile care concură la modificarea abdomenului. O femeie tânără care are un singur copil și care nu se îngrașă mult are toate șansele să nu-și modifice abdomenul” susține dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul în care sarcina este gemelară sau vârsta femeii care a devenit mamă este mai înaintată, atunci problema excesului de piele în jurul abdomenului apare. Astfel, intervenția chirurgicală de îndepărtare a acestui surplus este singura metodă eficientă de a scăpa de această problemă.

„O sarcină gemelară sau cu tripleți întinde foarte mult abdomenul încât va lăsa urme la care vor fi necesare corecții, iar cu cât femeia rămâne însărcinată are sarcina mai târziu, cu atât țesuturile își pierd din elasticitate” mai spune dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.