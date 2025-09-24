Premierul Ilie Bolojan: Spitalele care nu mai sunt incluse în PNRR, finanțate prin Programul Operațional Sănătate

Spitalele care nu vor mai beneficia de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență ar urma să beneficieze de fonduri prin Programul Operațional Sănătate, potrivit unei declarații publice a prim-ministrului Ilie Bolojan.

Aceste aspecte au fost discutate în cadrul vizitei de lucru pe care a întreprins-o la Bruxelles, cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

„Am discutat aspecte foarte importante legate de viitorul program de finanțare european, în așa fel încât să fim cât mai bine pregătiți pentru negocierile care vor începe în această toamnă și, probabil, vor dura până la sfârșitul anului viitor și, de asemenea, pe mutarea unor componente din Fondul Social European pe niște transferuri financiare pe componenta de asistență medicală. Doresc să-i mulțumesc doamnei Roxana Mînzatu pentru înțelegerea de care a dat dovadă” a declarat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului României a adăugat faptul că până la finalul lunii noiembrie va fi făcută publică lista proiectelor ce vor beneficia de finanțare prin Programul Operațional Sănătate.

„ România va transfera câteva sute de milioane de euro pe componenta de spitale, în așa fel încât spitalele care nu au mai rămas în PNRR pentru a fi finanțate să fie asigurată finanțarea lor, completând suma pe care o avem pe Programul de sănătate. Și, în felul acesta, până la sfârșitul lunii noiembrie, vom avea lista cu aceste proiecte cuprinse în Programul Operațional Sănătate” a mai spus premierul Ilie Bolojan.