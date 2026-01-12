Primele efecte ale codului galben de ger. Persoane transportate la spital cu hipotermie

Doi bătrâni din județul Parhova au ajuns la spital cu hipotermie. O femeie de 87 de ani a ajuns la spital cu o temperatură a corpului de 26,8 grade Celsius.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova a intervenit, luni, pentru a prelua din comuna Măneciu, situată în nordul judeţului, un bărbat de 69 de ani are suferise un accident vascular cerebral. Când echipajul medial a ajuns la el, pacientul intrase în hipotermie uşoară, au declarat reprezentanţii SAJ Prahova.

Potrivit acestora, cazul bătrânului de la Măneciu nu este singular.

Duminică, un echipaj medical a preluat, dintr-o locuinţă din Ploieşti, o bătrână care intrase în hipotermie severă. Femeia, în vârstă de 87 de ani, avea o temperatură a corpului de doar 26,8 grade Celsius, ea fiind dusă la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Pentru a preveni situaţii în care oameni ai străzii ajung în hipotermie la spital, având în vedere condiţiile meteo, autosanitare ale SAJ Prahova în care se află doar ambulanţieri fac acţiuni de monitorizare şi patrulare în mai multe zone – pieţe supermarketuri, pacuri – şi pe mai multe străzi din oraş, pe un traseu de 22 de kilometri.

Oamenii străzii găsiţi afară sunt preluaţi şi duşi în adăpostul primăriei.

În weekend, şase persoane fără adăpost au fost duse la centrul de zi situat în zona de sud a oraşului.