Primul cabinet stomatologic dintr-un spital public există la Suceava

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” este prima unitate medicală din România, care funcționează în sistemul public de sănătate, în cadrul căreia există un cabinet stomatologic pentru copii.

Cabinetul funcționează în cadrul Ambulatoriului unității medicale, iar amenajarea lui a costat peste 1 milion de lei, fiind realizat cu fonduri europene.

„Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale, așa cum prevede clar acest proiect european. Primii beneficiari vor fi copiii din centrele de plasament din județ, care se confruntă cu probleme dentare și care, în cele mai multe cazuri, nu au avut acces la tratamente stomatologice de specialitate. Toate intervențiile realizate în cadrul cabinetului vor fi gratuite, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate” susține Gheorghe Șoldan, managerul unității medicale, potrivit Agerpres.