Principalele simptome ale cancerelor ORL VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Ca orice altă boală oncologică și cancerele din sfera ORL provoacă simptome specifice. Mergi la medic dacă te confrunți cu răgușeală persistentă sau sângerări inexplicabile ale nasului. Simptomatologia specifică acestor tipuri de cancer a fost explicată  la Medika TV, de dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL în cadrul Centrului Medical Neolife Băneasa.

„Avem tumori crescute care pot da anumite simptome. Pacientul resimte disfonie, adică răgușeală, provoacă sângerare” spune dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL – Centrul Medical Neolife Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, tot în sfera ORL, apar și cancere care provoacă ulcerații, iar ulterior sângerări abundente.

„Există și cancere inflitrative, care infiltrează țesuturile profunde. Unele au aspect ulcerativ, asemenea unui crater. Acestea se complică foarte mult cu sângerări” mai spunee dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL – Centrul Medical Neolife Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Cum trebuie să arate farfuria sănătoasă VIDEO

Conceptul de farfurie sănătoasă se referă la tipul de alimente pe care trebuie să le consumăm, astfel încât să beneficiem de resursele de vitamine și minerale necesare corpului astfel încât…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro