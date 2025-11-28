Principalele simptome ale cancerelor ORL VIDEO

Ca orice altă boală oncologică și cancerele din sfera ORL provoacă simptome specifice. Mergi la medic dacă te confrunți cu răgușeală persistentă sau sângerări inexplicabile ale nasului. Simptomatologia specifică acestor tipuri de cancer a fost explicată la Medika TV, de dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL în cadrul Centrului Medical Neolife Băneasa.

„Avem tumori crescute care pot da anumite simptome. Pacientul resimte disfonie, adică răgușeală, provoacă sângerare” spune dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL – Centrul Medical Neolife Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, tot în sfera ORL, apar și cancere care provoacă ulcerații, iar ulterior sângerări abundente.

„Există și cancere inflitrative, care infiltrează țesuturile profunde. Unele au aspect ulcerativ, asemenea unui crater. Acestea se complică foarte mult cu sângerări” mai spunee dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL – Centrul Medical Neolife Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.