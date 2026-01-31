Programele de prevenire a consumului de droguri în România, aceleași de 25 de ani VIDEO

Expertul criminolog Vlad Zaha a fost prezent vineri seara în studioul emisiunii „Medika Antidrog”. Specialistul a explicat faptul că, deși fenomenul consumului de droguri este la cote alarmante în țara noastră, programele de prevenție sunt depășite. Țara noastră aplică același programe de prevenție de acum 25 de ani.

„Strategiile de prevenire ale României sunt cam aceleași de 25 de ani. Odată la câteva luni poate ajunge cineva într-o școală și vorbește despre efectele negative ale substanțelor încercând să spere că nimic nu se va întâmpla” susține Vlad Zaha, expert crimionolog, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult, există numeroase comunități mici în care accesul la programe de prevenție este inexistent.

„De 25 de ani, astfel de modele nu funcționează și cu atât mai mult, într-o comunitate rurală, mică, nici măcar atât nu există„ mai spune Vlad Zaha, expert crimionolog, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.