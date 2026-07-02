Realitatea din sănătatea românească. Medic: Unii pacienți sunt forțați să meargă la privat VIDEO

Nu puține sunt cazurile în care pacienții din sistemul public sunt obligați de medicii lor să meargă la cabinetele private. La privat, oamenii plătesc pentru investigații și tratamente pe care le pot face gratis la stat.

„Problema este a doctorilor care trimit pacienții la plimbare, ori și mai rău și mai grav, îi trimit la privat. Îi mută la privat. Iar asta mi se pare cel mai grav. Este de neacceptat ca un bolnav să fie forțat să plătească dacă nu are posibilități, doar ca să primească un tratament. În condițiile în care statul are spitale mai bune, decât cele private” susține dr. Șerban Dragosloveanu, managerul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Managerul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor susține că sunt și medici care pur și simplu ignoră să acorde îngrijiri medicale pacienților.

„Cea mai periculoasă justificare a unui doctor este ignoranța. Cred că intervine din ce în ce mai mult în deciziile terapeutice, în România, mai ales în ortopedie. Ortopedia este o specialitate grea. Sunt anumite operații foarte grele. La fel cine zice că operează mult și nu are complicații minte. Sunt niște cifre statistice pe care trebuie să le acceptă” mai spune dr. Șerban Dragosloveanu, managerul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.