REȚETA SĂNĂTOASĂ Cina fitness, conceptul sănătos care revoluționează masa de seară

Mesele de seară trebuie să fie cât mai ușoare, dar în același timp bogate în nutrienții necesari corpului pentru a rămâne sănătos. Astfel, o combinație de alimente precum peștele, puiul sau legumele pot fi integrate astfel încât să satisfacă și gusturile pretențioase, dar și nevoia de a fi mereu în formă. Acest concept poartă numele de cină fitness, iar în rândurile de mai jos vă invităm să descoperiți ce puteți integra în masa de seară pentru a o transforma într-o cină fitness.

Cel mai clasic mod, dar în același timp sănătos, de a transforma o masă de seară într-o cină fitness este să combinați carnea de pui cu legumele. Neapărat carnea de pui și legumele trebuie puse pe grătar. Aveți nevoie de cel mul 120 de grame de pui și cam 200 de grame de legume. Dacă nu aveți disponibil un grătar, puteți să faceți asta folosind un air-fryer.

La fel de potrivită pentru cina fitness este și salata de ton cu avocado și ou fiert. Combinația dintre toate aceste alimente conferă corpului nutrienți și grăsimi sănătoase, precum și proteinele de care are nevoie pentru a ne simți în formă și pentru a nu acumula kilograme în execes.

Tot pentru cina fitness puteți prepara wrap-ul integral cu humus și legume. Tot ce aveți nevoie este o lipie integrală, humus, castraveți cruzi, frunze de salată și piept de pui sau tofu. Modul de preparare este foarte simplu, dar efectul asupra sănătății va fi maxim.

Toate aceste ingrediente sunt ușor de găsit în supermarketul, iar rețetele sunt simple și practice. Puteți să vă surprindeți familia sau prietenii cu o cină sănătoasă, gata în doar câteva minute.