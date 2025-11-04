REȚETA SĂNĂTOASĂ Dieta cu iaurt și cartofi pentru FIT BODY

Chiar dacă nu sunt recomandați atunci când vine vorba de excesul ponderal, cartofii pot fi totuși integrați în dieta pentru slăbit. Cea mai eficientă rețetă este cea de cartofi cu iaurt. Iată cum îi pregăti acest fel de mâncare.
Pentru ca această dietă să aibă efectul pe care ți-l dorești nu trebuie să mai consumi alte alimente în afară de apă sau ceai. Poți cel mult să bei o cafea fără zahăr și fără lapte.
Ce trebuie să mănânci atunci când ții dieta cu iaurt și cartofi
Ziua 1:
Mic-dejun: 1 cartof fiert, fără sare, 1 pahar de iaurt
Prânz: 1 pahar de iaurt, 2 cartofi fierți fără sare
Cină: 2 pahare de iaurt
Ziua 2
Mic dejun: 1 pahar de iaurt
Prânz: 1 pahar de iaurt, 2 cartofi fierți fără sare
Cină: 1 cartof fiert, fără sare, 1 pahar de iaurt
Ziua 3
Mic dejun: 1 cartof fiert fără sare
Prânz: 1 cartof fiert fără sare, 1 pahar de iaurt
Cină: 1 pahar de iaurt
Aceasta este doar o sugestie, iar pentru mai multe detalii cu privire la o alimentație adecvată stării dumneavoastră de sănătate este recomandat să stați de vorbă și cu medic specializat în nutriție, diabet și boli metabolice.