REȚETA SĂNĂTOASĂ Dieta cu iaurt și cartofi pentru FIT BODY

Chiar dacă nu sunt recomandați atunci când vine vorba de excesul ponderal, cartofii pot fi totuși integrați în dieta pentru slăbit. Cea mai eficientă rețetă este cea de cartofi cu iaurt. Iată cum îi pregăti acest fel de mâncare.

Pentru ca această dietă să aibă efectul pe care ți-l dorești nu trebuie să mai consumi alte alimente în afară de apă sau ceai. Poți cel mult să bei o cafea fără zahăr și fără lapte.

Ce trebuie să mănânci atunci când ții dieta cu iaurt și cartofi

Ziua 1:

Mic-dejun: 1 cartof fiert, fără sare, 1 pahar de iaurt

Prânz: 1 pahar de iaurt, 2 cartofi fierți fără sare

Cină: 2 pahare de iaurt

Ziua 2

Mic dejun: 1 pahar de iaurt

Prânz: 1 pahar de iaurt, 2 cartofi fierți fără sare

Cină: 1 cartof fiert, fără sare, 1 pahar de iaurt

Ziua 3

Mic dejun: 1 cartof fiert fără sare

Prânz: 1 cartof fiert fără sare, 1 pahar de iaurt

Cină: 1 pahar de iaurt

Aceasta este doar o sugestie, iar pentru mai multe detalii cu privire la o alimentație adecvată stării dumneavoastră de sănătate este recomandat să stați de vorbă și cu medic specializat în nutriție, diabet și boli metabolice.