REȚETA SĂNĂTOASĂ Maioneză dietetică pentru o salată beouf fără multe grăsimi

Salata beouf este preparatul principal al oricărei mese de sărbători. Ceea ce o face cu adevărat specială este maioneza. După cum se știe, maioneza este bogată în grăsimi, datorită modului în care este preparată.

Puteți renunța la maioneza tradițională, care vă obligă să folosiți mult ulei, cu una dietatică. Da, se poate prepara și maioneza dietetică.

Cheia acestui preparat sunt, evident ingredientele. Baza rețetei de maioneză dietetică este iaurtul natural, cu un conținut scăzut de grăsime. Iaurtul înlocuiește uleiul și conferă o consistență plăcută maionezei.

De asemenea, pentru a-i da gust maionezei dietetice puteți adăuga muștar. De asemenea, ajută și la omogenizare, iar pentru prospețime puteți adăuga suc de lămâie.

Cum se prepară maioneza dietetică

Procesul de preparare este foarte simplu. Adăugați într-un bol toate ingredientele și amestecați energic până când compoziția devine cremoasă și fină. O puteți face cu un tel sau un blender. în funcție de felul în care doriți să obțineți această textură.

Beneficiile maionezei dietetice

Beneficiile pe care le oferă maioneza dietetică sunt multiple. Este sănătoasă și contribuie la o digestie mult mai bună, pentru că sunt folosite doar ingrediente ușoare. Iaurtul, de exemplu, aduce un aport de proteine și conferă senzația de sațietate. Este foarte potrivit pentru dietele echilibrate.

Deci, puteți folosi fără nicio problemă maioneza dietetică pentru salata beouf, întrucât este recomandată pentru acest tip de preparate tradiționale. De asemenea, o puteți utiliza și pentru prepararea sandvișurilor.