REȚETA SĂNĂTOASĂ: Motivele pentru care pastele integrale aduc o stare de bine

Alimentația sănătoasă reprezintă un element esențial atunci când vorbim despre starea noastră de bine. Alimentele sănătoase ne ajută să avem o stare de bine atât psihic, dar și fizic. Rețetele de paste integrale și legume pot fi o alternativă culinară benefică atunci când vorbim de starea de bine.

Există mai multe tipuri de rețete sănătoase cu paste integrale și legume pe care le putem face acasă. Modul de preparare este simplu, iar un astfel de preparat este gata într-un timp foarte, foarte scurt. Pastele integrale cu sos de roșii și spanac sau pastele integrale cu avocado și semințe, ori pastele integrale cu brânză feta și roșii cherry reprezintă alternative de mâncare sănătoase care ne pot aduce starea de bine.

Ingredientele sunt cele care contează în aceste combinații. Pastele integrale sunt bogate în fibre, stabilizează nivelul glicemiei și oferă constant energie. Legumele sunt surse de vitamine, minerale și antioxidanți ce ajută la starea de bine a organismului. Totodată, putem folosi în preparare și ulei de măsline despre care se știe că are în compoziție grăsimi bune și sănătoase ce pot stimula producția de serotonină, cunoscută și sub numele de hormonul fericirii.