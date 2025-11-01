REȚETA SĂNĂTOASĂ Supă cremă de mazăre pentru digestie sănătoasă

Sățioasă, dar și hrănitoare, supa cremă de mazăre reprezintă un preparat culinar potrivit pentru mesele de zi cu zi. Datorită mazării, acest fel de mâncare este potrivit atât pentru alimentația adulților, cât și pentru cea a copiilor. Mazărea are foarte multe beneficii pentru sănătate.

Mazărea este o legumă recomandată a fi consumată în foarte multe diete. Conține proteine vegetale, vitamine din complexul B, dar ceea ce o face specială sunt fibrele care ajută foarte mult în digestie. Dacă aveți probleme cu stomacul puteți mânca mazăre sau preparate care conțin mazărea ca ingredient de bază. Rețeta sănătoasă de astăzi vă prezintă supa cremă de mazăre.

Pentru o supă cremă de mazăre sănătoasă aveți nevoie de mazăre, un ardei gras sau doi ardei capia, 100 de gr de țelină, o ceapă și o jumătate de cartofi. Adăugați toate legumele, inclusiv mazărea, într-o oală și așteptați până se fierb bine. Modul de preparare al supei creme de mazăre nu este diferit de cel al oricărui alt tip de supă cremă.

Supa cremă de mazăr este ideal să fie servită la prânz, pentru că ea conferă sațietate, este hrănitoare și asigură sursa de energie pentru continuarea activităților pentru cealaltă jumătate de zi. Mai mult, menținerea masei musculare, de aceea este potrivită mai ales pentru persoanele care aleg un regim alimentar vegetarian.

Consumată regulat, supa cremă de mazăre poate contribui la o dietă echilibrată și variată. Este o opțiune simplă, gustoasă și ușor de preparat, care aduce un aport important de nutrienți fără a încărca organismul.