REȚETA SĂNĂTOASĂ Supa potrivită pentru o inimă puternică

O supă caldă poate fi mai mult decât un preparat reconfortant. Atunci când este gândită cu ingrediente benefice pentru sistemul cardiovascular, devine un adevărat sprijin pentru sănătatea inimii. Iată o variantă simplă, gustoasă și hrănitoare.

Ingredientele necesare unei supe care protejază inima

Morcovi Sunt bogați în beta-caroten și fibre, contribuind la reducerea stresului oxidativ și la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.

Țelină Conține antioxidanți și compuși care pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale. În plus, oferă un gust intens și proaspăt supei.

Ceapă Este recunoscută pentru efectele sale antiinflamatoare și pentru capacitatea de a susține sănătatea vaselor de sânge.

Usturoi Un ingredient esențial pentru inimă, datorită alicinei, un compus care poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea circulației.

Dovlecel Ușor, hidratant și bogat în potasiu, un mineral important pentru reglarea ritmului cardiac.

Roșii Conțin licopen, un antioxidant puternic asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare.

Ulei de măsline extravirgin O sursă excelentă de grăsimi sănătoase, care pot contribui la reducerea inflamației și la protejarea arterelor.

Pătrunjel proaspăt Bogată sursă de vitamina C și antioxidanți, oferă un plus de prospețime și susține imunitatea.

Apă sau supă clară de legume Baza lichidă care leagă toate aromele și menține preparatul ușor și sănătos.

Mod de preparare și servire

Într-o oală încălzește puțin ulei de măsline și călește ceapa tocată fin până devine translucidă. Adaugă usturoiul mărunțit și lasă-l să-și elibereze aroma. Pune morcovii și țelina tăiate cubulețe, amestecă și lasă-le câteva minute să se înmoaie ușor. Adaugă dovlecelul și roșiile, apoi toarnă apă sau supă de legume cât să acopere bine toate ingredientele. Fierbe la foc mediu până când legumele devin fragede.

La final, potrivește gustul cu puțină sare și piper, apoi presară pătrunjel proaspăt tocat. Servește supa caldă, simplă sau alături de o felie de pâine integrală pentru un plus de fibre