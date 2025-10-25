 REȚETA SĂNĂTOASĂ: Superalimentul care transformă orice prânz într-unul prietenos cu silueta

Cartofii dulci reprezintă o importantă sursă de antioxidanți și fibre, fiind considerați un super aliment. Conțin, printre altele, vitamina A, C și magneziu. Sunt recomandați de medicii diabetologi și nutriționiști în dietele persoanelor care suferă de diabet sau care au probleme cu controlul greutății. Iată o rețetă de prânz sănătos al cărei ingredient principal sunt cartofii dulci.

Cartofii dulci copți cu năut și sos de iaurt (cu grăsime sub 5% pentru persoanele cu probleme legate de obezitate sau diabet) reprezintă o rețetă pentru un prânz sănătos și prietenos cu silueta.

Pentru prepararea ei ai nevoie de cartofi dulci, ulei de măsline extravirgine, sare de mare, turmeric, năut fiert, iaurt, usturooi, zeamă de lămâie și verdeață proaspătă.

Mod de preparare

  • Preîncălzește cuptorul la 200°C.
  • Taie cartofii dulci pe lungime, în jumătăți sau felii groase.
  • Pune-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, stropește cu uleiul de măsline, adaugă condimentele (sare, boia, turmeric, piper) și amestecă bine.
  • Adaugă năutul în tavă, amestecă și coace totul 25–30 de minute până devin crocanți la exterior și moi la interior.
  • Prepară sosul: amestecă iaurtul cu usturoiul, sucul de lămâie, uleiul și verdeața

Beneficiile cartofilor dulci vor fi imediat resimțite, pentru că, așa cum am precizat deja, sunt trecuți pe lista superalimentelor. Revenim cu noi rețete sănătoase în care poți integra cât mai multe superalimente, astfel încât să îți fie mai ușor să adopți un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație sănătoasă.

