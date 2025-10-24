Rețete sănătoase cu spanac pentru mic dejun, prânz și cină

Spanacul este una dintre cele mai hrănitoare legume verzi, plin de vitamine, fier și antioxidanți. Poate fi gătit în multe feluri și adăugat în aproape orice preparat, de la supe și paste, până la smoothie-uri sau plăcinte. Dacă vrei să mănânci mai sănătos, rețetele cu spanac sunt o alegere excelentă pentru prânz, cină sau chiar mic dejun.

Una dintre cele mai simple rețete este omleta cu spanac. Ai nevoie doar de ouă, puțin lapte, spanac proaspăt și o linguriță de ulei de măsline. Bate ouăle, adaugă spanacul tocat și prăjește totul câteva minute. Este o variantă gustoasă și hrănitoare, perfectă pentru diminețile în care vrei un mic dejun rapid.

Pentru prânz, poți încerca o salată cu spanac proaspăt, brânză feta și semințe. Combinația de gusturi este ușoară și echilibrată, iar salata se pregătește în mai puțin de zece minute. Poți adăuga și puțin ulei de măsline, suc de lămâie sau oțet balsamic pentru un plus de aromă.

Dacă preferi ceva cald, pastele cu sos de spanac sunt o alegere excelentă. Fierbe pastele preferate, iar separat prepară un sos din spanac, usturoi, smântână sau brânză ricotta. Amestecă totul și vei obține o masă cremoasă, plină de nutrienți și gust.

Pentru cină, supa cremă de spanac este o opțiune ușoară și reconfortantă. Ai nevoie de spanac, ceapă, cartofi și puțin usturoi. Fierbe ingredientele, pasează-le și adaugă o linguriță de ulei de măsline sau puțină smântână pentru un gust fin.

Chiar și în deserturi, spanacul poate fi o surpriză plăcută. Poți pregăti clătite verzi sau brioșe cu spanac și banană, perfecte pentru copii. Culoarea lor naturală le face atractive, iar gustul rămâne dulce și plăcut.