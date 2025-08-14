Revine funcția de monitorizare a oxigenului pe noile smart watch-uri Apple

Appel va actualiza software-urile pentru modele sale de smart watch-uri, prin care funcțoia de monitorizare a oxigenului va fi din nou disponibilă pe aceste dispozitive. Demersul vizează modelele Apple Watch Series 9, 10 și Ultra 2 și ocolește interdicția de import impusă de Comisia pentru Comerț Internațional (ITC).

Pentru a putea ocoli această interdicție, datele despre oxigenul din sânge colectate prin intermediul ceasului inteligent vor fi măsurate și calculate de pe iPhone-ul la care ceasul este conectat. Utilizatorii vor putea vedea rezultatele doar pe telefon, prin intermediul aplicației Health, nu și pe ceas, în secțiunea „Respirație”.

În anunțul făcut de Apple se precizează că autoritățile vamale din SUA îi dau voie firmei să importe ceasuri cu această funcție reproiectată. Totuși, modificarea de soft se aplică doar pentru modelele vândute după 17 ianuarie 2024, dată la care interdicția a intrat complet în vigoare.

Această interdicție a apărut ca urmare a unui litigiu dintre Apple și Masimo, un producător de dispozitive medicale cunoscut pentru confecționarea de pulsoximetre. În 2020, Masimo a acuzat Apple că a încălcat mai multe dintre brevetele acestei companii și i-a furat secretele comerciale. În 2021, Masimo a depus o plângere la Comisia pentru Comerț Internațional, instituție care a impus interdicția de import în 2023. Totodată, Apple a dat în judecată Masimo precizând că ceasurile sale inteligente sunt clone ale Apple Watch-urilor.