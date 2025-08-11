Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan din partea medicilor care lucrează în Ambulatorii de specialitate

Amânarea măsurilor de creștere a finanțării pentru medicina din Ambulatoriile de specialitate i-a determinat pe reprezentanții Patronatului Medicilor Specialiști cu Practică Independentă să ceară prim-ministrului Ilie Bolojan un calendar oficial cu etapele implementării măsurilor.

Reprezentanții acestui forum de specialitate i-au transmis premierului o scrisoare prin care își exprimă dorința de a știi când anume se vor implementa măsurile solicitate.

„Cei peste 10.000 de medici specialiști ce-și desfășoară activitatea în cadrul ambulatoriului clinic de specialitate au urmărit cu încredere și speranță conferința de presă din data de 21.07.2025 în care ministrul Sănătății a anunțat creșterea valorii de punct per serviciu medical de la 1 august la 6,50 lei și apoi la 8 lei în ianuarie 2026. În prezent, valoarea punctului per serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate este de 5 lei, nemodificată de peste un an și cu mult sub realitatea financiară a anului 2025. (…) Constatăm azi, cu mare dezamăgire, că promisiunile făcute nu și-au găsit încă forma aplicabilă și că din programul de eficientizare a sistemului de sănătate a dispărut cu totul partea de finanțare a ambulatoriului clinic de specialitate pentru anul 2025. Amânarea implementării creșterii valorii punctului de la 1 august cu scopul de a întări sistemului medical prespital transmite un puternic semnal negativ atât în rândul medicilor, cât și al pacienților români, beneficiari ai asigurărilor de sănătate, cu scăderea majoră a încrederii în clasa politică” potrivit documentului oficial.

Medicii din cabinetele inedependente susțin faptul că se află „în situația de a nu mai putea supraviețui pentru următoarele 6 luni în condițiile actuale de inflație, taxe și impozite crescute, de a nu mai putea asigura salariile angajaților și calitatea înaltă a actului medical de până acum”.