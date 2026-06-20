Semnele pe care inima le dă când se îmbolnăvește VIDEO

Moralitatea bolilor cardiace se menține la cote alarmante. Există anumite semne pe care inima le dă în momentul în care ea se îmbolnăvește.

„Bolile cardiovasculare principala cauză de mortalitate la nivel global. Pacienții ignoră foarte multe semnale pe care organismul le transmite. Deși medicina a evoluat foarte mult, mulți pacienți își pierd viața din cauza acestor boli” susține dr. Ana Maria Dumitru, medic primar medicină internă – Spitalul Malaxa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Principalul simptom pe care pacienții îl au și care trebuie să-i trimită la medic de urgență este durerea puternică în piept care nu cedează.

„Sunt anumite simptome care ar trebui să ne trimită la medic. În primul rând, durerea toracică, care apare cu o intensitate mare. Care durează de la câteva minute până la câteva ore. Nu cedează la niciun medicament administrat. Durerea persistă și este însoțită de o transpirație rece și abundentă și de oboseală care apare brusc. Și senzația de sufocare” mai spune dr. Ana Maria Dumitru, medic primar medicină internă – Spitalul Malaxa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.