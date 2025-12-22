Sistemul asigurărilor medicale poate acoperi cheltuielile pentru a doua opinie medicală

Pacienții din Români care primesc un diagnostic greu sau cărora li se recomandă o intervenție importantă au dreptul la a doua opinie medicală, costurile fiind suportate din bugetul asigurărilor de sănătate.

Această modificare adusă Legii Drepturilor Pacientului a fost aprobată de Comisia pentru Sănătate și Familie, urmând a fi supusp votului final în plen.

„Concret, asta înseamnă că atunci când miza este mare, fie că vorbim despre o operație, un tratament dificil sau o decizie care îți poate schimba viața, poți merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluție pentru tine.

A doua opinie se bazează pe investigațiile deja făcute și, dacă este necesar, pe unele suplimentare.

Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de liniște. De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare” spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

În alte state europene acest sistem funcționează deja, în Marea Britanie, de exemplu, pacienții fiind încurajați să ceară a doua opinie medicală.

„Pentru pacienți, înseamnă mai multă siguranță. Pentru sistemul medical, decizii mai bune și mai puține intervenții inutile”, conchide Ovidiu Cîmpean.