Statistică: 1 elev din 4 din Capitală are o afecțiune cronică dispensarizată

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a realizat un studiu referitor la starea de sănătate a elevilor din Capitală.

Datele colectate în anul şcolar trecut arată că 1 din 4 elevi din Bucureşti prezintă cel puţin o afecţiune cronică dispensarizată, iar 1 din 11 copii suferă de miopie. Explozia bolilor neuropsihice – de la 3,23% la 4,88% a prevalenţei – reprezintă cel mai îngrijorător semnal pentru specialişti, care atrag atenţia, de asemenea, că obezitatea este o epidemie în desfăşurare.

„Analiza statistică evidenţiază o tendinţă constant descendentă a numărului de copii şi tineri luaţi în evidenţă de cabinetele de medicină şcolară în ultimii trei ani şcolari” potrivit documentului oficial.

Analiza evidenţiază trei mari categorii de afecţiuni frecvente în rândul elevilor bucureşteni:

• Bolile senzoriale, care au o prevalenţă record: Problemele de vedere, în special miopia, sunt în creştere accelerată. Acest fenomen este direct legat de utilizarea intensivă a ecranelor şi de reducerea timpului petrecut în aer liber.

“Deşi numărul absolut de cazuri a scăzut uşor (13.603 faţă de ~14.464), prevalenţa a crescut la 9,03% (de la 8,76%), ceea ce înseamnă că aproape 1 din 11 elevi are o patologie senzorială dispensarizată”, arată raportul.

Potrivit specialiştilor, viciile de refracţie (8,44%) continuă o tendinţă ascendentă alarmantă pe parcursul celor 3 ani (8,57% → 8,63% → 8,44% raportat la populaţii diferite, dar cu prevalenţă reală crescătoare).

“Tendinţa globală de «epidemie de miopie» se manifestă clar şi în Bucureşti”, se arată în document.

• Explozia bolilor neuropsihice – cel mai îngrijorător semnal: Se înregistrează o creştere semnificativă a nevoilor de sprijin pentru sănătatea mintală. Această categorie include tulburările de neurodezvoltare, tulburările de vorbire, dar şi stările de anxietate sau depresie.