Transplantul de cornee în România. Peste 600 de intervenții în ultimii cinci ani la Institutului Clinic de Urgențe Oftalmologice VIDEO

Transplantul de cornee este o intervenție chirurgicală efectuată și de medicii din România. Institutulu Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. dr. Mircea Olteanu” a efectuat în ultimii cinci ani peste 600 de astfel de intervenții. Unitatea medicală dispune de toată tehnica medicală necesară pentru ca astfel de operații să se realizeze la standarde europene

„Spitalul nostru are programul de transplant de 5 ani. S-au făcut peste 600 de intervenții, cu cornei de la Agenția Națională de Transplant. Ce e important să știe că facem toate tipurile de transplant care se efectuează în lume și în Europa, încât suntem la modă și la zi cu tehnica cea mai avansată.

Pentru acest lucru trebuie să ai medici pregătiți și aparatură adecvată, iar noi avem” spune conf. univ. dr. Marian Burcea, managerului Institutului Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. dr. Mircea Olteanu”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În momentul de față peste 200 de pacienți așteaptă să beneficieze de un transplant de cornee, dar unitatea medicală depinde de donatori. În țara noastră nu există încă o bancă de cornee.„România nu are o bancă de cornee și depindem de donatori. Din acest motiv mai apelăm la bănci din străinătate. Pentru bolnavii care vor o intervenție rapidă oferim posibilitatea achiziționării ei de la băncile din străinătate” mai spune conf. univ. dr. Marian Burcea, managerului Institutului Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. dr. Mircea Olteanu”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.