Trombectomia, procedura medicală care salvează viețile pacienților cu AVC. Medic: „Bolnavul trebuie să vină repede la spital”

Calitatea vieții pacienților cu AVC poate fi îmbunătățită dacă sunt transportați în cel mult patru ore de la debutul simptomelor. Totul printr-o serie de proceduri medicale ce au ca scop îndepărtarea cheagurilor de sânge care blochează vasele în interiorul cărora se formează. Una dintre aceste proceduri medicale se numește trombectomie.

„Dacă trecem de partea medicală, e și o doză de noroc. Noi reușim să deschidem vasul de sânge, să obținem un rezultat optim medical. Dar nu știm cum va evolua creierul pacientului, nu știm alte boli ale pacienților. Mulți dintre ei sunt în vârstă, cu diferite patologii asociate. Ei s-ar putea să meargă prost din cauza bolilor asociate, nu a vasului de sânge” susține dr. Bogdan Dorobăț, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Regula este ca pacientu să ajungă la camera de gardă în cel mult șase ore de la debutul simptomelor pentru ca efectele trombectomiei să fie cele urmărite de medici.

„La fel de important este ca pacientul să ajungă în timp util la spital, la unitatea care trebuie. Pentru partea de trombectomie, dacă vorbim de un vas mare pe care dorim să-l deschidem cu dispozitivele noastre. Termenul limită este de șase ore. În anumite situații, această fereastră se poate lungi, în funcție de niște criterii imagistice” mai spune dr. Bogdan Dorobăț, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.