Un spray nazal eliberat fără rețetă poate preveni infecția cu COVID-19

Potrivit unui nou studiu realizat în Germania, utilizarea unui spray nazal ce are ca substanță activă azelastina, și care se eliberează fără rețetă, ar putea preveni infecția cu virusul care provoacă boala COVID-19.

Europa este asaltată de cazuri de COVID-19 în această perioadă, dar oamenii de știință din Germania arată cum putem preveni apariția bolii. Conform unei cercetări pe care au realizat-o și pe care au publicat-o în JAMA Internal Medicine, 450 de voluntari au utilizat un spray nazal care are ca substanță activă azelstina, un preparat farmaceutic ce reduce simptomele alergiilor, de trei ori pe zi, timp de 56 de zile.

Astfel s-a concluzionat că numărul infectărilor a fost cu 2,2% mai mic în cazul persoanelor care au utilizat acest medicame, ce se eliberează fără rețetă medicală. Totodată, a fost confirmat și faptul că simptomatologia specifică bolii s-a redus semnificativ.

„Spray-ul nazal cu azelastină poate fi o alternativă terapeutică accesibilă pentru a preveni sau micșora simptomele bolii COVID-19, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. Poate fi util și pentru persoanele care trebuie să călătorească foarte mult” susține profesorul Robert Bals din cadrul Saarland Univerisy Medical Cente, citat de The Independent.