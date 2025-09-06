Val agresiv de Covid în rândul copiilor, înainte de începerea școlii

Un nou val de Covid lovește puternic în rândul copiilor, chiar înainte de reluarea cursurilor. Potrivit medicilor, în ultima săptămână s-au înregistrat aproximativ 4.000 de cazuri noi, cele mai numeroase fiind în grupa de vârstă 0-9 ani. Situația ridică semne de întrebare privind siguranța elevilor la întoarcerea în bănci și necesitatea unor măsuri suplimentare în școli.

Statisticile oficiale arată o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri. În luna iulie au fost raportate 1.700 de cazuri, iar în august s-a ajuns la peste 11.000, ceea ce înseamnă o creștere de cinci ori, echivalentă cu un plus de 500%. Medicii atrag atenția că acesta este apogeul valului de vară din 2025, iar copiii reprezintă aproape jumătate dintre pacienți.

Mai exact, 41% dintre cazurile înregistrate în august sunt la copiii cu vârste între 0 și 9 ani, iar alți aproape 10% se regăsesc în grupa 10-19 ani. Astfel, jumătate dintre cei infectați luna trecută sunt minori, fapt ce pune presiune pe autoritățile din educație și sănătate înainte de deschiderea școlilor.

Specialiștii recomandă profesorilor să fie vigilenți și să adopte măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni răspândirea virusului. Printre acestea se numără aerisirea constantă a claselor, evitarea aglomerației pe holuri, igienizarea frecventă a mâinilor și încurajarea purtării măștilor în caz de simptome respiratorii. De asemenea, cadrele didactice sunt sfătuite să fie atente la starea de sănătate a elevilor și să comunice rapid părinților atunci când apar semne de boală.