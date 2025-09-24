VIDEO Acces limitat la tratamente și consultații pentru pacienții cu boli autoimune

Pacienții cu boli autoimune din România trebuie să facă față provocărilor sistemului de sănătate. De cele mai multe ori au un acces scăzut la tratamente inovative și chiar la consultații. Gratuitatea la diagnosticul și controlul bolilor de care suferă au doar în cadrul spitalelor, unde trebuie să aștepte cu orele pentru a fi primiți de medici, nu și în ambulatoriile unităților medicale unde timpul de așteptare se reduce și ar fi în beneficiul oamenilor.

„S-au făcut mulți pași importanți în ultimii ani. A crescut accesul la terapii, au fost autorizate spre decontare terapii noi, de ultimă generație, dar pasul acesta nu este suficient, e doar un început. Avem în continuare decontate terapii mult mai puține decât media UE” susține Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Boli Autoimune, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Totodată, sistemul românesc de sănătate pune piedici pacienților cu boli autoimune și în ceea ce privește accesul la metode eficiente de diagnostic pentru aceste afecțiuni.

„Din păcate, pe parte de diagnostic avem o problemă, pentru că majoritatea analizelor sunt decontate prin spitalizare de zi sau continuă și mai puțin prin ambulatoriu. Și acest lucru face ca accesul pacienților să fie dificil la analize și diagnostice, pentru că nu toată lumea este dispusă să se interneze sau trebuie să se interneze sau pot face asta. Oamenii preferă ambulatoriu și să-și facă analizele. Și din păcate mare parte din analize nu sunt decontate în ambulatoriu” mai spune Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Boli Autoimune, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.