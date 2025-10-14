VIDEO Ai slăbit prea mult? Există terapii chirurgicale care pot îndepărta excesul de piele

Persoanele care au slăbit prea mult au nevoie de proceduri chirurgicale prin care excesul de piele să fie îndepărtat. Specialiștii numesc această terapie „chirurgia conturului corporal”. Există anumite situații în care ea se utilizează.

„Chirurgia conturului corporal se adresează pacienților care au nevoie de corecții corporale după ce au slăbit masiv în greutate, masiv reprezentând peste 30% din greutatea corporală pe care o au„ a explicat dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Problemele legate de excesul de piele după slăbit masiv au fost întâlnite în cazul persoanelor care au beneficiat de intervenții de micșorare a stomacului.

„Până în ultimii ani cea mai mare categorie a pacienților care slăbeau erau cei post bariatrici, adică acei pacienți care ajungeau la chirurg solicitându-le ajutorul prin tăierea stomacului. Prin această intervenție reușeau să slăbească destul de mult, cam în câteva luni. În România sunt cam 6000 de pacienți care suferă intervenții bariatrice pe an. Este o creștere de la un an la altul” mai spune dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, s-a constatat că un efect similar apare și în cazul persoanelor care apelează la tratamentele pentru slăbit din categoria agoniștilor GLP-1.

„În ultimii ani a apărut categoria de pacienți care slăbesc masiv cu ajutorul tratamentelor vorbim de acei agoniști de GLP-1. Este adevărat că nu slăbesc atât de repede precum pacienții care se operează, dar slăbirea poate fi semnificativă ajungând la slăbire masivă, astfel încât să aibă nevoie de corecție” a adăugat dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.