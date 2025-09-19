VIDEO Beneficiile chirurgiei robotice pentru pacienți și medici

Chirurgia robotică reprezintă o inovație în domeniul medicinei, oferind beneficii atât pacienților, cât și medicilor. Medicul Decebal Fodor din cadrul Spitalului Regina Maria Brașov a vorbit la Medika TV despre avantajele pe care le oferă chirurgia robotică.

„În primul rând chirurgia robotică și când spun asta mă refer la tehnologia Da Vinci. Nu este o altă tehnologie minim invazivă, o altă laparoscopie. Toți care au gândit așa eu eșuat, pentru că dacă vrei să obții maximum din ce îți oferă robotul, trebuie să-i oferi maximum din ce îi poți da. Și chirurgia robotică este un alt timp de chirurgie, este ceva hibrid. Brațele robotului îți permit să faci mișcări pe care, în mod natural, cu mâna nu le poți face” susține dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mai mult decât atât, pentru medici, platformele de chirurgie robotică oferă avantajul evidențierii detaliate a câmpului operator.

„Ajunge în niște spații înguste și ai o disecție milimetrică pe care laparoscopul nu ți-o permite. Oferă o imagine de ansamblu, iar chirurgul când e așezat la consolă are senzația că intră efectiv în interiorul corpului uman” mai spune dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.