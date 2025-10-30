VIDEO Beneficiile chirurgiei robotice

Chirurgia robotică reprezintă o inovație în medicină, iar beneficiile pe care le aduce pentru pacienți sunt multiple. Inciziile sunt mici ca dimensiuni, iar vindecarea este mult mai rapidă.

„Indiferent că e operat laparoscopic, clasic sau robotic, noi avem principiul fast track, mobilizăm pacienții de la început. Dar un pacient cu o tăietură mare resimte că a avut o intervenție. Pacientul operat laparoscopic o să resimtă și el că a fost operat, pentru că disecția în interior nu este la fel de fină, dar ce resimte este sunt inciziile de la nivelul peretelui” susține dr. Decebal Fodor, medic chirurgie generală – Spitalul „Regina Maria” Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Intervenția chirurgicală cu ajutorul roboților are costuri ridicate din cauza prețurilor mari ale consumabilelor utilizate pentru efectuarea intervențiilor, dar pentru pacienți are un real beneficiu: recuperarea rapidă.

„Operația cu ajutorul robotului este mai scumpă pentru că și consumabilele costă, dar recuperarea post operatorie este complet diferită, iar pacienții nu mai resimt durerea, așa cum se întâmplă în cazul chirurgiei laparoscopice, să nu mai vorbim de cea clasică” mai spune dr. Decebal Fodor, medic chirurgie generală – Spitalul „Regina Maria” Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.