VIDEO Când trebuie să ne alarmăm dacă durerea de spate nu trece 

Cu toții am resimțit dureri de spate. De cele mai multe ori au trecut de la sine sau după ce ne-am administrat un antiinflamator. Există însă situații în care durerea de spate ne poate trimite la medic. În astfel de cazuri, durerea de spate ascunde o altă problemă de sănătate și este însoțită de simptome precum febra sau scăderea în greutate.

„În momentul în care durerea nu trece, într-o zi, două cel mult o săptămână, e bine să mergem la medic. De asemenea, în situațiile în care durerea este însoțită de fenomene de scădere a forței musculare pe unul dintre membre sau în situația în care apare într-un context precunoscut al unor boli existente sau e însoțită de febră sau scădere ponderală„ spune dr. Sabin Măgurean, medic primar ortopedie și traumatologie, cu supraspecializare în chirurgie spinală, Spitalul Memorial Băneasa.

Când trebuie să ne alarmăm?

Dacă durerea de spate este însoțită de simptome precum febra sau scăderea neobișnuită în greutate, atunci este cazul să ne alarmăm și să cerem sfatul unui specialist. Investigațiile medicale vor descoperi atât cauza durerii, cât și a celorlalte simptome asociate.

„Situațiile care reprezintă un semnal de alarmă sunt legate de prezența unei tulburări motorii. Este mai slab un picior decât altul sau situația în care durerea este însoțită de alte simptome, precum febra sau scăderea în greutate” mai spune dr. Sabin Măgurean, medic primar ortopedie și traumatologie, cu supraspecializare în chirurgie spinală, Spitalul Memorial Băneasa.