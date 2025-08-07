VIDEO Ce NU trebuie să faci după operația de cataractă

Recuperarea după operația de cataractă durează aproximativ o lună. În tot acest timp este necesar ca pacienții să respecte indicațiile medicale pentru a evita complicațiile. Recomandările medicilor nu sunt dificile și nu dau viața peste cap bolnavilor.

„Depinde mult de gradul de cataractă. Pentru că una este o cataractă incipientă în care pacientul vede bine încă de a doua zi după intervenție. Și mai sunt și cazuri de pacienți care ajung pe ultima sută de metri, în care văd foarte slab. Aici recuperarea e mai grea. Durează până la o lună. Fiind dură cataracta, folosim multe ultrasunete și practic acel cristalin se extrage mai greu, iar astfel se creează un edem la nivelul corneei și atunci durează mai mult ca recuperarea să fie completă” susține dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog, invitată la „Doctor Medika”.

Iată ce NU trebuie să faci!

În primul rând în recuperarea rapidă contează mult comorbiditățile pacienților. Într-un fel se vor recupera persoanele care suferă, printre altele, de diabet și mult mai rapid cele fără nicio altă patologie asociată.

„De asemenea, contează mult și comorbiditățile. Un pacient cu diabet se va recupera mai greu decât unul fără această boală. În principiu cataracta este considerată vindecată cam după o lună” dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog, invitată la „Doctor Medika”.

Totuși, indicațiile medicilor sunt ca pacienții să nu ridice greutăți sau să-și aplece prea mult capul pentru a evita apariția complicațiilor post operatorii.

„În toată această perioadă, pacienții nu trebuie să ridice greutăți mai mari de 10 kilograme, să nu ne aplecăm, să nu dormim pe ochiul operat, să purtăm ochelari de soare, pentru că ochiul e mult mai sensibil la lumină” a explicat dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog, invitată la „Doctor Medika”.