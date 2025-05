VIDEO Cristian Rădulescu, cofondator MedRadar: „Am pornit de la aceeași realitate a tuturor oamenilor”

În fiecare zi, mii de oameni încearcă să găsească medicamentele prescrise de medici mergând dintr-o farmacie în alta. Pentru a le descoperi mai ușor, Cristian Rădulescu consultant healthcare, și Daniel Gorgan, chief tehnology, au creat MedRadar, o aplicație care vine în sprijinul oamenilor și-i ajută să identifice acele farmacii care dețin tratamentele de care au nevoie.

„Inițiativa a pornit de la aceeași realitate pe care o trăiesc pacienții, pe care am trăit-o și noi și astfel am ajuns să folosim tehnologia în beneficiul nostru și al pacienților, astfel încât să nu mai fin nevoiți să petrecem timp mergând de la o farmacie la alta sau dintr-un oraș în altul, mai ales că cel puțin în cazul meu, fiind consultant și conectat cu zona healthcare am întâmpinat probleme similare pacienților. De aici a pornit ideea de a folosi tehnologia astfel încât să găsim medicamentele de care avem nevoie” a explicat Cristian Rădulescu, cofondator MedRadar, consultant healthcare.

Chiar și astăzi, este tot mai dificil pentru anumite persoane să găsească medicamentele necesare. Mulți dintre ei apelează încă la cunoștințe sau apropiați pentru a le identifica.

„În momentul de față, în lipsa unei aplicații precum Medradar,singura soluție pe care o au este să meargă pe sistemul pile-relații-cunoștințe, cei care care nu au astfel de conexiuni singura soluție este să verifice farmacie cu farmacie, să piardă ore sau zile căutând farmacii și râgundu-se de farmaciști este să le păstreze medicamentele. O soluție rapidă la aceste probleme nu avem” mai spune Cristian Rădulescu, cofondator MedRadar, consultant healthcare.

Chiar dacă aplicația MedRarad descoperă medicamentele, unele dintre ele nu pot fi găsite în farmacii pentru că nu există pe piață. Iar această problemă este una de sistem.

„Ceea ce face MedRadar este să ajute pacienții să găsească medicamentele de care au nevoie, dar nu este o garanție că le vor găsi, pentru că lipsa medicamentelor este un efect al unui sistem setat și creat greșit. Și ce este și mai trist acest sistem a tot acumulat probleme care încep să fie mai vizibile și mai greu de rezolvat” mai spune Cristian Rădulescu, cofondator MedRadar, consultant healthcare.