VIDEO Cum influențează schimbările vremii sănătatea noastră? Medic: „Apar tot mai multe infecții respiratorii”

Vremea de afară are un impact semnificativ asupra sănătății noastre. Schimbările bruște de temperatură favorizează circulația virusurilor de răceală și gripă, iar asta determină o creștere a numărului infecțiilor respiratorii.

Medicii specialiști atrag atenția cu privire la faptul că modificările vremii au impact asupra noastră și de aceea în ultima perioadă numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ. Și datele Institutului Național de Sănătate Publică arată faptul că, într-adevăr, în ultima lună și jumătate, ne-am confruntat cu o creștere a cazurilor de infecții respiratorii acute.

„Probabil că și schimbările climatice, cu vremea aceasta capricioasă. Acum scade brusc temperatura, iar asta favorizează apariția infecțiilor respiratorii. Ele nu sunt altceva decât niște virusuri care ajung să se colonizeze la nivelul organismului uman, ajung la nivelul tractului respirator și provoacă infecții” spune dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.