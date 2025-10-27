VIDEO Cum să fii ultima speranță a unui copil. Povestea medicului Dan Mircea Enescu

Profesorul universitar doctor Dan Mircea Enescu a fost invitatul Ioanei Maria Moldovan în cadrul ultimei ediții a emisiunii pe care jurnalista o realizează la postul de televiziune Medika TV. Renumitul medic român a vorbit despre puterea și curajul pe care le are pentru a vindeca trupurile firave ale copiilor.

„Mă simt doctor și mi se pare important să ai valoarea vieții. Și în momentul în care au valoarea vieții poți să faci orice. Trebuie să faci cu credință tot ceea ce faci și tot ceea ce consideri că trebuie să faci. Atunci reușești mai mult decât îți poți imagina pentru că intervine minunea și în totdeauna minunea nu poate să fie doar de la Dumnezeu” susține prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Dumnezeu și sprijinul oferit

Medicul Dan Mircea Enescu este de părere că puterea de a avea grijă de sănătatea copiilor i-a fost conferită doar de Dumnezeu.

„Lucrurile care au ieșit depășeau cu mult posibilitățile mele. Fără Dumnezeu alături nu vedeam cum aș fi putut să fac bine niște copii cu arsuri 80%, care erau în ultima fază, aproape că erau pe patul de moarte. Am avut această trăire că nicio ființă care s-a atins de mine nu am considerat că poate să moară sau este ultima clipă. Am fost sigur că pot să fac ceva„ mai spune prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.