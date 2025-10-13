VIDEO Daniel Dram, managerul Clinicii Amethyst București: „Cancerul nu este o sentință!”

Clinica Amethyst este locul în care bolnavii diagnosticați cu boli oncologice caută alinarea. În momentul în care ajung aici, pacienții au deja acest diagnostic. Oamenii sunt speriați, descurajați și văd totul ca pe o sentință la moarte. De peste 10 ani însă, managerul clinicii, Daniel Dram, încearcă să-i ajute pe pacienți să iasă învingători în lupta cu această boală.

„Cancerul nu este o sentință. Nu știm multe despre acesta boală, dar dacă auzim pe cineva că suferă de această boală îl vedem cu o cruciuliță deasupra capului. În primele două săptămâni simțeam presiunea oamenilor din interior. Din păcate, toți pacienții care ne intră în clinică sunt cu diagnostic pus și energia lor se simte” spune Daniel Dram, manager Amethyst București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Credința, un sprijin real

Pentru oamenii care vin în sprijinul pacienților care primesc tratament în cadrul Clinicii Amethyst misiunea de a-i susține pe bolnavi este încărcată de emoție și empatie. Daniel Dram este sprijinit în acest demers terapeutic datorită credinței.

„Mă ajută Dumnezeu să fiu alături de acești oameni. Cineva îmi dă putere să duc. Primesc această putere și o fac” mai spune Daniel Dram, manager Amethyst București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.