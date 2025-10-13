VIDEO Daniel Dram, managerul Clinicii Amethyst București: „Cancerul nu este o sentință!”

FacebookEmailWhatsApp

Clinica Amethyst este locul în care bolnavii diagnosticați cu boli oncologice caută alinarea. În momentul în care ajung aici, pacienții au deja acest diagnostic. Oamenii sunt speriați, descurajați și văd totul ca pe o sentință la moarte. De peste 10 ani însă, managerul clinicii, Daniel Dram, încearcă să-i ajute pe pacienți să iasă învingători în lupta cu această boală.

„Cancerul nu este o sentință. Nu știm multe despre acesta boală, dar dacă auzim pe cineva că suferă de această boală îl vedem cu o cruciuliță deasupra capului. În primele două săptămâni simțeam presiunea oamenilor din interior. Din păcate, toți pacienții care ne intră în clinică sunt cu diagnostic pus și energia lor se simte” spune Daniel Dram, manager Amethyst București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Credința, un sprijin real

Pentru oamenii care vin în sprijinul pacienților care primesc tratament în cadrul Clinicii Amethyst misiunea de a-i susține pe bolnavi este încărcată de emoție și empatie. Daniel Dram este sprijinit în acest demers terapeutic datorită credinței.

„Mă ajută Dumnezeu să fiu alături de acești oameni. Cineva îmi dă putere să duc. Primesc această putere și o fac” mai spune Daniel Dram, manager Amethyst București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Medika TV, partener media al iStoma Future Summit 2025

Medika TV, singura televiziune medicală din România, este partener media al iStoma Future Summit 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate viitorului stomatologiei. Vă oferim informații în exclusivitate despre…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro