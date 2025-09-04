VIDEO De ce este vacanța o sursă suplimentară de stres? Iată ce spun psihologii

Cuvântul vacanță ne duce cu gândul la destinații exotice și multă relaxare. În realitate, nu este chiar așa pentru că de multe ori vacanța ne poate provoca mai mult stres decât perioadele aglomerate de la birou. De ce se întâmplă asta? Specialiștii în psihologie au explicat faptul că în timpul liber pe care-l avem la dispoziție dorim să realizăm mai multe lucruri decât putem face, iar incapacitatea de a le gestiona creează stres și frustrări.

„Pentru a ne decupla de stresul cotidian avem nevoie de o pauză de 2 săptămâni minim. Această atitudine pe repede-înainte înseamnă stres. Înseamnă că am 4, 5 zile de a mă deconecta de stres, de am reconecta cu familia în alt ritm și să-mi încarc bateriile pentru a ne pregăti. Și uite așa ceea ce înseamnă confort și relaxare, devine o sursă de stres” spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut adlerian, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum trebuie privită vacanța?

Vacanța, într-adevăr, trebuie privită ca acel timp în care avem voie să ne relaxăm. Din păcate, mulți dintre noi o asociem cu alte lucruri, iar asta ne dă ritmul peste cap.

„Aș începe pornind de la așteptările pe care le-am avut vis a vis de vacanță. Dacă a existat această anxietate de vacanță, pentru că atunci când ne gândim la ea nu ne referim doar la călătorii. E o listă lungă de lucruri pe care am dorit să le realizăm și le-am amânat pentru vacanță. Subiectul vacanță, în cazul acesta, nu este asociat neapărat cu relaxarea, ci cu listă lungă de lucruri rămase de făcut” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut adlerian, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.