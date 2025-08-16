VIDEO Fii alături de copilul tău pentru a putea sta departe de droguri

De foarte multe ori, copiii care consumă droguri ajung în anturaje nepotrivite. Apartenența la aceste grupuri este însă cauzată și de mediul familial nefavorabil în care un copil se dezvoltă. Copiii care cresc sănătos și sunt protejați de părinți nu vor cădea niciodată în capcana drogurilor.

„Definitorii sunt în acest caz tipurile de atașament. Copiii care au avut parte de un atașament securizant acasă nu vor fi atât de vulnerabili de a face cu orice preț parte dintr-un grup” spune Yolanda Crețescu, psihoterapeut adlerian, președinta Asociației „Happy minds”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Fii alături de copilul tău!

Orice părinte trebuie să înțeleagă faptul că este important să fie alături de copilul său, să-l asculte și să-l protejeze.

„Dacă noi nu ne-am dezvoltat copilul astfel încât să aibă o voce, să fie învățat de acasă să spună asta vreau sau asta nu-mi place, să aibă voie să argumenteze, să fie securizat, să fie expus socialului. De multe ori găsim copii, din toate vârstele, izolați de alți copii…Iar în cazul acesta el nu știe cum să se autoregleze social. Cum să facă față unor lucruri trăite de fiecare dintre noi. Nu trebuie să fie cineva de acord cu mine, nu trebuie să mă țină cineva doar fericit. Noi trăim în bula în care ne dorim ca cei mici să fie fericiți. Nu cred că există condamnare mai mare decât asta, să credem în iluzia fericirii" mai spune Yolanda Crețescu.